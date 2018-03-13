Тиллерсон сообщил, что его отставка состоится 31 марта
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Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Уволенный с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта этого года.
"Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта", - сказал он во время выступления в госдепе.
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Аю де
Интерфакс