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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 19:28 13.03.2018 - 19:28

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Уволенный с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта этого года.

"Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта", - сказал он во время выступления в госдепе.

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