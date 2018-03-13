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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 1:35 13.03.2018 - 01:35

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия, вероятно, ответственна за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, такое нападение "не может быть оправдано".

"Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценке, что Россия, вероятно, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического вещества, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в распространенном заявлении Р.Тиллерсона.

По его мнению, "такого рода нападение - попытка убийства частного лица на территории суверенного государства - никогда не может быть оправдано".

"Мы возмущены тем, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии - а теперь и Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой, несущей нестабильность миру, действуя с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизни их граждан", - заявил Р.Тиллерсон.

Он подчеркнул, что США "согласны с тем, что ответственных - как те, кто совершил преступление, так и те, кто его заказал - должны ждать соответствующие серьезные последствия".

Госсекретарь отметил, что "США были в контакте со своими союзниками в Соединенном Королевстве перед сегодняшним заявлением" премьер-министра Терезы Мэй.

Р.Тиллерсон также сообщил, что в понедельник утром у него состоялся телефонный разговор с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши действия", - отметил он.

Как сообщалось ранее в понедельник, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами парламента.

В Москве считают "цирковым шоу" и "сказками" заявления Т.Мэй о вероятной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Это цирковое шоу в британском парламенте", - заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, "прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Йф тг

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