Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 14:42

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Военные США полагают, что мина, использованная при нападении на японский танкер Kokura Courageous в Оманском заливе, сильно напоминает иранский тип оружия, заявил представитель Центрального командования ВМС США (NAVCENT) Шон Кидо.

"Магнитная мина, которая использовалась при атаке, явным и удивительным образом напоминает иранские мины, которые уже показывали публике на иранских военных парадах ", - цитируют его слова западные СМИ.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Американские СМИ ранее опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

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