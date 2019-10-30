Будапешт. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Сейчас не самое лучшее время, чтобы проводить buyback привилегированных акций "Транснефти", считает глава компании Николай Токарев.

"Вы видите: сейчас для buyback ситуация не самая лучшая для реализации. Все-таки buyback- это дополнительная финансовая нагрузка для компании, а сейчас есть проблемы, которые надо в первую очередь решать. А потом, ещё нет однозначного решения и поддержки со стороны ведомств по этому поводу", - сказал Токарев.

"Декларировалась такая идея, что мы будем выкупать, какие объемы, в течение какого времени. Но это решение должно было быть рассмотрено и поддержано ведомствами. До настоящего времени одни говорят "да", другие говорят - "надо посчитать", третьи вообще ничего не говорят", - рассказал он.

"Мы сейчас не форсируем эту тему, поскольку ситуация не самая благоприятная с точки зрения выкупа сегодня. Это все осталось, мы не отменяли - просто, может быть, придется сдвинуть по срокам, скорее всего. При условии, если нам дадут "зелёный свет", - подчеркнул Токарев.

"Вопрос открытый, пока он в таком режиме остается. Его же не сняли, просто приостановили", - заключил глава "Транснефти".

ан вк им ав*

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