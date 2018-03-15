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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 7:02 15.03.2018 - 07:02

Токио. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Япония приветствует готовность северокорейского лидера Ким Чен Ына вести переговоры с США, но не будет снижать санкционное давление на Пхеньян, заявил "Интерфаксу" источник в японском МИД.

"Япония приветствует изменения в линии КНДР и начало в этом регионе диалога, мы воспринимаем такое действие Пхеньяна (начало диалога с Южной Кореей и приглашение к встрече президента США - ИФ) как следствие совместных действий и работы Японии, США и Южной Кореи", - сказал собеседник агентства.

"На данный момент нужно продолжать оказывать санкционное давление на КНДР и довести его до максимума", - отметил японский дипломат.

"Желание Пхеньяна вести диалог с Д.Трампом - результат оказываемого давления. Поэтому снизить станционное давление нельзя", - подчеркнул источник в МИД Японии.

"Япония требует от КНДР отказа от ядерных испытаний. Основная позиция Японии - продолжать оказывать давление на КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, 5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели переговоры с лидером КНДР. По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.

Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен заявил о готовности президента США Дональда Трампа провести встречу с северокорейским лидером до мая.

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