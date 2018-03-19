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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 13:17 19.03.2018 - 13:17

Токио.19 марта. ИНТЕРФАКС - Япония готова разъяснять свою позицию, в том числе по размещению элементов ПРО США, в рамках диалога "2+2" по линии МИД и Минобороны и по другим каналам, ждет от российской стороны разъяснений в связи с мерами по усилению безопасности на Дальнем Востоке, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента Европы МИД Японии Ясуси Масаки.

"Между Японией и Россией существуют различные форматы диалога, в том числе диалог "2+2" на уровне министров иностранных дел и министров обороны двух стран, а также Консультации по вопросам безопасности. Мы хотели бы продолжить разъяснять нашу позицию через подобные диалоги",- сказал японский дипломат.

"С другой стороны, российская сторона уже продвигает укрепление своей безопасности на Дальнем Востоке через размещение береговых противокорабельных комплексов. Поэтому Япония, в свою очередь, хотела бы продолжать получать разъяснения о таких действиях с российской стороны", - добавил Ясуси Масаки.

Собеседник агентства подчеркнул, что для углубления взаимопонимания между Японией и Россией "важно продолжать диалог в сфере безопасности".

"С такой точки зрения мы бы хотели продолжить проводить консультации между нашими двумя странами на разных уровнях", - сказал Ясуси Масаки.

Полный текст интервью будет опубликован на www.interfax.ru

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