Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 19:22

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - В Лондоне проходят масштабные акции протеста в связи с началом саммита НАТО, на который прибыли лидеры стран североатлантического альянса, сообщает телеканал Sky News.

"Нет - Трампу. Нет - НАТО", - гласят плакаты, с которыми протестующие вышли на улицы британской столицы.

Демонстранты собрались на Трафальгарской площади, которая расположена на пересечении трех основных улиц Вестминстера - Стрэнд, Уайтхолл и Мэлл. Движение в районе затруднено. Теперь толпа двинулась к Букингемскому дворцу, куда недавно прибыли лидеры стран НАТО на официальный ужин.

Как сообщают британские СМИ, на акцию протеста вышли сотни недовольных.

Саммит НАТО в Лондоне продлится два дня.

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