Стамбул. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Раскол ливийского общества можно исправить лишь при помощи диалога между различными силами Ливии, говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.
"Мы внимательно следим за недавней военной эскалацией на западе Ливии. Мы полагаем, что нынешнюю разобщенность в Ливии можно преодолеть только посредством внутриливийского диалога", - сказал он в ответ на вопрос о росте напряженности в Ливии.
Он напомнил, что Анкара поддерживает конференцию по национальному примирению в Ливии, запланированную на 14 -16 апреля в городе Гадамес.
"Важно избежать действий, которые нанесли бы ущерб духу национального согласия в Ливии", - добавил Х.Аксой.
Ранее в четверг командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.
Позднее США, Франция, Великобритания, Италия и ОАЭ обнародовали совместное заявление с призывом незамедлительно начать деэскалацию напряженности в Ливии.
1аю ар гс