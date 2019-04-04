Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 21:51

Стамбул. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Раскол ливийского общества можно исправить лишь при помощи диалога между различными силами Ливии, говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

"Мы внимательно следим за недавней военной эскалацией на западе Ливии. Мы полагаем, что нынешнюю разобщенность в Ливии можно преодолеть только посредством внутриливийского диалога", - сказал он в ответ на вопрос о росте напряженности в Ливии.

Он напомнил, что Анкара поддерживает конференцию по национальному примирению в Ливии, запланированную на 14 -16 апреля в городе Гадамес.

"Важно избежать действий, которые нанесли бы ущерб духу национального согласия в Ливии", - добавил Х.Аксой.

Ранее в четверг командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.

Позднее США, Франция, Великобритания, Италия и ОАЭ обнародовали совместное заявление с призывом незамедлительно начать деэскалацию напряженности в Ливии.

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