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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:06 16.07.2018 - 18:06

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Только суд, а не специальные службы, может вынести вердикт по вопросу о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США, считает президент РФ Владимир Путин.

"Я считаю Россию демократическим государством. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране - США. Соединенные Штаты - это демократическое государство?" - спросил В.Путин на пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом обратившегося к нему с вопросом о вмешательстве РФ в американские выборы журналиста.

"А если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы", - подчеркнул глава российского государства.

1ба ки

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