Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Поляк Витольд Банька, который с 1 января вступит в должность президента Всемирного антидопингового агентства (WADA), поблагодарил уходящего предшественника Крейга Риди за работу на этом посту.
"Спорт, скорее всего, последняя идея, способная объединить людей, но только если спорт "чистый"! Я сделаю все возможное, чтобы искоренить мошенничество из спорта и защитить "чистых" спортсменов! Сэр Крейг Риди, спасибо за вашу миссию", - написал Банька в своем Twitter.
Банька ранее был министром спорта Польши. Должность президента WADA он займет 1 января 2020 года.
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