Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 14:33

Москва. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Поляк Витольд Банька, который с 1 января вступит в должность президента Всемирного антидопингового агентства (WADA), поблагодарил уходящего предшественника Крейга Риди за работу на этом посту.

"Спорт, скорее всего, последняя идея, способная объединить людей, но только если спорт "чистый"! Я сделаю все возможное, чтобы искоренить мошенничество из спорта и защитить "чистых" спортсменов! Сэр Крейг Риди, спасибо за вашу миссию", - написал Банька в своем Twitter.

Банька ранее был министром спорта Польши. Должность президента WADA он займет 1 января 2020 года.

1дк др

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