Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 11:22

Цюрих. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Политические разногласия Швейцарии с Европейским союзом могут обернуться запретом на осуществление торговых операций с акциями крупнейших швейцарских компаний в Лондоне и других крупных финансовых центрах.

Швейцария и ЕС разошлись в вопросе пересмотра комплексных связей, на протяжении десятилетий определявших развитие их отношений, пишет Dow Jones. Швейцария не входит в ЕС, но тесно связана с блоком в плане финансов, иммиграционных вопросов и торговли.

Если Швейцария и Евросоюз не достигнут соглашения к воскресенью, крайнему сроку, установленному ЕС, то европейские финансовые центры будут ограничены в торговле акциями швейцарских компаний. Конфликт может сказаться на возможности некоторых инвесторов совершать операции со швейцарскими "голубыми фишками", включая Nestle SA и Novartis AG.

ЕС и Швейцария на протяжении нескольких лет ведут переговоры об объединении порядка 120 двусторонних соглашений в один договор. Брюссель хочет заключить рамочное соглашение, чтобы убедиться, что Швейцария не откажется от ряда обязательств, не заплатив цену в виде доступа на рынок ЕС.

Евросоюз создал рычаг давления на переговорах 18 месяцев назад, изменив процесс предоставления доступа к рынку, известный как статус эквивалентности, который позволяет осуществлять торги акциями швейцарских компаний на биржах ЕС.

В конце 2017 года ЕС продлил статус эквивалентности бирж Швейцарии на один год и связал его дальнейшее продление с заключением рамочного соглашения. Не достигнув сделки к концу 2018 года, Евросоюз дал Швейцарии еще шесть месяцев, которые истекают 30 июля.

Власти Швейцарии в понедельник сообщили, что примут защитные контрмеры, чтобы сохранить активность торгов на местных биржах. В рамках инициативы, которая вступит в силу 1 июля, биржам, расположенным на территории ЕС, будет запрещено торговать швейцарскими акциями. Это означает, что все торговые операции со швейцарскими бумагами должны будут осуществлять исключительно на территории страны.

Невозможность заключить соглашение станет потрясением для инвесторов. На долю акции швейцарских компаний приходится 20% рыночной стоимости бумаг, входящих в индекс Stoxx 50. Около 70% торговых операций с 30 крупнейшими швейцарскими "голубыми фишками" осуществляются на биржах в Швейцарии, остальные 30% приходятся на Европу, преимущественно на Лондон.

Служба финансово-экономической информации

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