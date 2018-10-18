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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 8:19 18.10.2018 - 08:19

Берлин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Федеральное объединение оптовой и внешней торговли Германии (BGA) ухудшило прогноз роста экспорта на текущий год с 5% до 3% из-за ослабления спроса за пределами страны в свете растущей торговой напряженности и выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), говорится в сообщении организации.

По словам главы BGA Хольгера Бингмана, во второй половине 2018 года подъем германского экспорта замедлится вместе с ростом мировой экономике. В 2019 году ослабление проявится еще явственнее, считает Х.Бингман, но BGA пока не дает количественных оценок из-за слишком большого числа рисков.

США - крупнейший экспортный рынок Германии после блока стран ЕС, а Китай - важнейший партнер по объемам внешней торговли в целом, поэтому спор Вашингтона и Пекина о пошлинах отрицательно сказывается и на немецком бизнесе, отмечают в BGA.

Состояние германо-российских торгово-экономических отношений Х.Бингман охарактеризовал как крайне нестабильное, а их перспективы назвал шаткими, передает Deutsche Welle (DW). Причиной этому он считает непредсказуемую политику США в отношении России.

В I полугодии товарный экспорт из Германии в Россию составил 12,9 млрд евро. При этом РФ увеличила поставки в Германию на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 17,5 млрд евро, что объясняется преимущественно ростом цен на энергоносители и другие виды сырья.

"Вместе с тем торговля с Россией остается крайне изменчивой: в 2015 году было снижение немецкого экспорта на 26%, в 2016 году - всего на 1%, а в прошлом году он снова вырос на 20%", - цитирует DW выступление Х.Бингмана на пресс-конференции в Берлине.

По словам главы BGA, нестабильность в сфере торгово-экономических связей Германии с Россией сохранится и, возможно, усилится.

"Новые санкции США против России, по моему мнению, неизбежны, - сказал он, - и они затронут всю систему мировой торговли". В частности, подразумевались возможные санкции США в энергетической сфере, в том числе в отношении газопровода "Северный поток - 2".

"Произведенные объемы газа надо будет куда-нибудь сбывать, - говорит Х.Бингман. - Очень трудно предсказать, куда пойдет газ, если цены на него в той или иной стране станут выше или ниже, но путь себе он найдет".

В целом Германия нарастила экспорт в январе-июне на 4%, до 663 млрд евро.

Между тем экспорт из Германии на главный рынок, в страны ЕС, вырос в I полугодии на 4,8%, до 459 млрд евро, импорт из этих государств - также на 4,8%, до 541 млрд евро. На долю ЕС приходится 60% немецкого экспорта и 58% импорта.

Поставки товаров в США за шесть месяцев увеличились менее чем на 1%, до 56 млрд евро. Экспорт в Китай подскочил на 10%, до 53,3 млрд евро.

Из-за валютного курса и неопределенности будущих отношений Брюсселя с Лондоном экспорт Германии в Великобританию сократился в I полугодии на 2,7%, до 42 млрд евро, свидетельствуют данные BGA.

При этом жесткий Brexit, то есть выход Великобритании из ЕС без одновременного заключения соглашения о свободной торговле и доступе к единому рынку, чреват для немецких компаний многомиллиардными убытками. По мнению Х.Бингмана, оставшегося до Brexit времени (до конца марта 2019 года) явно не хватит, чтобы предприятия Германии успели подготовиться к работе в новых условиях.

Служба финансово-экономической информации

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