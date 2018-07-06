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Брюссель. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Китая Ли Кэцян негативно отреагировал на введение со стороны США пошлин на импорт ряда товаров из КНР, пояснив, что торговая война не принесет никому выгоды, передают в пятницу западные СМИ.

"Торговая война никому не идет на пользу, поскольку она наносит вред свободной торговле и многостороннему процессу (сотрудничества в экономической сфере - ИФ)", - приводят издания слова премьера, который выступил перед журналистами в Софии.

Ранее сообщалось, что США ввели в пятницу дополнительные пошлины на более чем 800 видов товаров из КНР и пригрозили продолжить эскалацию торгового конфликта, обложив в итоге пошлинами все китайские поставки на сумму в $500 млрд.

В свою очередь, представитель МИД КНД Лю Кан объявил, что пошлины на ввоз американских товаров в Китай вступили в силу.

При этом Лю Кан не ответил на вопрос журналистов, какой объем американских товаров затронут китайские пошлины.

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Интерфакс