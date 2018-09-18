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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 9:25 18.09.2018 - 09:25

Пекин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленная делегация Китая в знак протеста против очередного повышения американских тарифов на импорт китайских товаров может отменить запланированный визит в США для решения торговых противоречий, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.

По данным газеты, по приглашению американской стороны делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ должна выехать в США на будущей неделе.

Вместе с тем, в сообщении говорится, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее о возможном отказе от поездки сообщили американские СМИ.

Представитель МИД КНР, комментируя накануне по просьбе журналистов эти сообщения, отметил, что Китай считает переговоры и диалог единственным правильным способом урегулирования противоречий.

Как сообщалось, с понедельника будущей недели в США вводятся 10% ввозные пошлины на китайские товары стоимостью на $200 млрд, о чем объявил Белый дом.

В распространенном заявлении президента Дональда Трампа говорится, что после объявления о намерении расширить список облагаемых пошлиной китайских товаров, "я дал указание торговому представителю США продолжить расширение списка тарифов на импорт товаров из Китая на сумму около $200 млрд".

Пошлины на эту сумму "будут установлены в размере 10% и начнут действовать с 24 сентября 2018 года", говорится в заявлении. При этом американский президент предупредил, что ставка может вырасти до 25% в случае, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Д.Трамп не исключил, что в случае зеркальных ответов китайской стороны он готов будет рассмотреть введение тарифов на экспорт Китая на сумму еще в $267 млрд.

Ранее США уже ввели тарифы на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд, китайская сторона ответила ведением тарифов на американские товары на ту же сумму.

1гк ан

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