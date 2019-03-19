Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 11:01

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Торговли контрафактной и пиратской продукцией в мире стабильно повышается последние несколько лет, даже при стагнации общих объемов торговли, сообщается в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Управления интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

По их расчетам, стоимость импортных поддельных товаров в 2016 году достигла $509 млрд (3,3% объема общемировой торговли) по сравнению с $461 млрд (2,5%) в 2013 году. Для Евросоюза доля поддельной продукции повысилась до 6,8% импорта из стран, не входящих в ЕС, против 5%.

В расчеты включаются товары, нарушающие права компаний на товарные знаки, дизайн и патенты, а также продукцию, изготовленную с нарушением авторских прав. При этом не учитываются товары, произведенные внутри государств, и пиратские продукты, распространяемые через интернет.

"Контрафактная торговля забирает доходы у компаний и правительств и подпитывает другие виды преступной деятельности. Она также может поставить под угрозу здоровье и безопасность потребителей, - отмечает директор ОЭСР по госуправлению Маркос Бонтури. - Крайне важно, чтобы мы делали больше для защиты интеллектуальной собственности и борьбы с коррупцией".

Наибольшая доля подделок в 2016 году приходилась на одежду (22%), обувь (16%), изделия из кожи (13%), электроаппаратуру (12%), часы (7%), медицинское оборудование и парфюмерию и косметику (по 5%), игрушки (3%), ювелирные изделия и лекарственные препараты (по 2%). Также таможенные органы указывает на участившиеся случаи провоза менее традиционных для подделок товаров, например, гитар известных брендов или строительных материалов.

Больше всего контрафактной продукции производится в материковом Китае и Гонконге, а также в ОАЭ, Турции, Сингапуре, Таиланде и Индии.

Больше всех нарушители подделывают продукцию брендов США - около 24% товаров под такими марками являются контрафактными. Далее следуют французские марки (17%), итальянские (15%), швейцарские (11%) и немецкие (9%).

Небольшие посылки, отправленные почтой или курьерскими службами, являются основным и растущим каналом доставки контрафактной продукции. На мелкие посылки приходилось 69% от общего объема таможенных изъятий в 2014-2016 годах (57% по почте и 12% курьером) по сравнению с 63% в 2011-2013 годах.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

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