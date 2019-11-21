Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 12:07

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Торговый конфликт между США и КНР в случае негативного сценария может привести к последствиям более радикальным, чем по итогам Первой мировой войны, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Обсуждение наших (США и Китая - ИФ) совместных целей и попытка ограничить воздействие конфликта кажутся мне принципиально важными. Если позволить конфликту развиваться бесконтрольно, то результаты могли бы быть хуже, чем в Европе. Первая мировая война случилась из-за сравнительно незначительно кризиса, с которым не справились", - заявил Киссинджер на экономическом форуме, организованном компанией Bloomberg L.P.

При этом он подчеркнул, что еще вовсе не поздно урегулировать ситуацию, потому что, по его мнению, США и Китай "все еще находятся у истоков "холодной войны".

В то же время Киссинджер выразил надежду на то, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина могут стать началом политических дискуссий между странами.

Ранее, выступая на этом форуме, заместитель председателя КНР Ван Цишань заявлял, что Китай привержен миру, и что странам мира необходимо отказаться от "мышления в духе игры с нулевой суммой и от ментальности "холодной войны".

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах, а пост советника по национальной безопасности США он занимал в 1969-1975 годах.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительный 15-процентный тариф на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

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