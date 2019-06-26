Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:55

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин рассчитывает, что американский президент Дональд Трамп и председатель КНР смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%.

"Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения", - заявил Мнучин в интервью CNBC.

"Что мы хотим услышать, так это то, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшем сотрудничестве на этой основе", - сказал Мнучин.

Он не стал раскрывать детали относительно 10% еще не согласованных моментов, а также не стал говорить о том, что является камнем преткновения в торговых переговорах двух стран.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

"Я надеюсь, что мы сможем продвинуться вперед. Президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в очень хороших рабочих отношениях, и на прошлой встрече G20 мы провели очень продуктивные встречи", - заявил Мнучин.

Он отметил также, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Китаем до конца текущего года, однако для этого необходимо сделать соответствующие шаги.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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