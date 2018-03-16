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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 10:44 16.03.2018 - 10:44

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Торговые войны, которые могут развернуться в мире в качестве ответной реакции на жесткие протекционистские меры администрации Дональда Трампа, несут риски для темпов роста мировой экономики, а для России чреваты проблемами со сбытом ненефтегазовых экспортных товаров, предупреждают аналитики ЦБ РФ.

Президент США объявил о введении импортных тарифов на сталь (25%) и алюминий (10%), напоминает департамент исследований и прогнозирования Банка России в своем традиционном докладе "О чем говорят тренды". По оценкам, приводимым в документе, доля американского импорта, которая подпадала под разного рода торговые ограничения США до этого решения, составляла 3,8%. После введения этих тарифов и тарифов на солнечные батареи и некоторые бытовые товары она может удвоиться, сказано в докладе.

"В результате не исключен новый виток торговых войн. Так, представитель ЕС сообщил, что ЕС будет вынужден последовать за США, так как сталь и алюминий, которые не найдут сбыта в Америке, наводнят европейский рынок. Таким образом, существует риск снижения цен и обострения проблемы сбыта основных ненефтегазовых товаров российского экспорта", - отмечают аналитики ЦБ.

"Торговые войны несут угрозу для экономического роста и стабильности финансовых рынков во всем мире", - сказано в докладе.

Рр вч пч

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