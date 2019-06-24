Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 7:56

Пекин. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Без компромиссов между обеими сторонами возобновившиеся китайско-американские торговые переговоры не могут увенчаться успехом, заявил журналистам замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Равенство и взаимная выгода означают, что консультации должны проходить на равноправной основе, а соглашение должно быть выгодным для обеих сторон", - сказал чиновник на брифинге, посвященном участию председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20.

Он подчеркнул, что для достижения положительного результата "обе стороны, а не только одна, должны искать компромиссы, идти на уступки", не ответив на вопрос о том, к каким уступкам готов Китай.

Ван Шоувэнь добавил, что "взаимное уважение означает уважение суверенитета партнера".

Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь на том же брифинге сказал, что мировое сообщество уже признало, что политика протекционизма наносит вред развитию сотрудничества. По его словам, "двадцатка" должна способствовать объединению в сложных современных международных условиях.

Он сообщил, что Си Цзиньпин в рамках саммита примет участие в ставшей традиционной встрече лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), а также в трехсторонней встрече глав Китая, России и Индии.

"В нынешних условиях особенно важно, чтобы эти страны в трехстороннем формате укрепили координацию по наиболее важным мировым проблемам, взаимно выступали в защиту мультилатеризма и против протекционизма, углубляли сотрудничество в мировых делах, чтобы вносить важный вклад в поддержание международного мира", - сказал дипломат.

1гк др

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