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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 21:17 17.05.2018 - 21:17

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Иранский вопрос и торговля с США являются тестами для суверенитета Европейского союза, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это вопросы о том, можем ли мы иметь суверенный выбор стратегических ориентиров, которые мы сами для себя определяем, независимо от кого-либо", - сказал Э.Макрон в четверг на пресс-конференции в Софии после завершения саммита ЕС - Западные Балканы.

По его мнению, вечером в среду на неформальном ужине лидеров Евросоюза, где обсуждались обе эти темы, дали о себе знать "единство и коллективная сила". "Позиции, занятые как по Ирану, так и торговле, были ясными и сильными позициями Европейского союза", - отметил он.

"По торговле мы действительно были исчерпывающе ясны: никакой углубленной дискуссии с Соединенными Штатами не может быть без предварительного и постоянного освобождения от тарифов (таможенных сборов на сталь и алюминий - ИФ)", - сообщил Э.Макрон.

По его словам, вопрос суверенитета ЕС связан и с иранским ядерным соглашением.

"Вчерашняя дискуссия последовала за нашей интенсивной работой в формате Е3 вместе с Германией и Соединенным Королевством и совещанием, организованным госпожой (высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой - ИФ) Могерини с европейскими и иранским министрами иностранных дел", - сказал Э.Макрон.

"Мы коллективно подтвердили европейскую волю сохранить, в том числе для Ирана, выгоды соглашения, подписанного в июле 2015 года, и защитить справедливые интересы наших предприятий", - подчеркнул Э.Макрон.

"Европейский выбор, - добавил он, - заключается, с одной стороны, в нашей поддержке ядерного соглашения 2015 года, но также, как Франция предложила это в сентябре 2017 года в ООН, в том, чтобы распространить дискуссию на ядерную программу после 2025 года, на баллистическую деятельность Ирана и на иранскую региональную активность, в особенности в Ираке, Сирии, Йемене и в Ливане".

"Европа продолжит продвигаться на такой основе, которую мы согласовали вчера", - подчеркнул Э.Макрон.

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