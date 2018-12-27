Торговые переговоры Китая и США запланированы на январь, подтвердили в Пекине

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 15:27

Пекин. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Пекину и Вашингтону удалось достичь конкретных договоренностей о проведения двусторонних переговоров по спорным торговым вопросам, заявил в четверг агентству Associated Press официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, в настоящий момент стороны проводят переговоры по телефону. Он отметил, что две стороны поддерживают "тесные контакты".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительственная делегация США отправится в Пекин на переговоры, которые должны состояться 7 января.

По данным собеседников агентства, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

В начале декабря председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 "достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами". В частности, на встрече была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

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