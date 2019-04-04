Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 19:19

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что переговоры с КНР по торговому соглашению проходят "очень хорошо", но он настаивает на том, чтобы претензии США были приняты, иначе соглашение не будет подписано.

"Похоже на то, что переговоры по соглашению проходят очень хорошо", - сказал Д.Трамп журналистам перед встречей с китайской делегации во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ.

На вопрос о требованиях США к китайской стороне Д.Трамп ответил: "Все темы затронуты, ни одна не проигнорирована".

"Это будет очень успешная сделка, если она не будет таковой, мы ее не подпишем", - сказал американский лидер.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что позже в четверг Д.Трамп может объявить о проведении саммита с Китаем для решения вопросов торгового характера.

По данным издания, Д.Трамп может объявить о проведении саммита по итогам встречи в Белом доме с вице-премьером Китая Лю Хэ позднее в четверг.

Китайская делегация во главе с Лю Хэ накануне возобновила в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования.

1кю ар

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