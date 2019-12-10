Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 8:05

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дал позитивную оценку ходу торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

"Я думаю, мы движемся в приемлемом направлении", - сказал он на мероприятии, организованном The Wall Street Journal.

При этом он не смог сказать, введет ли президент новые импортные пошлины в отношении китайских товаров 15 декабря. "Я не знаю, каким будет его решение", - отметил Кушнер.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на том же мероприятии заявила, что в торговом соглашении с Мексикой и Канадой (USMCA) достигнут огромный прогресс, хотя окончательные детали пока еще не улажены.

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