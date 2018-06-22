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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 7:21 22.06.2018 - 07:21

Пекин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Развернутая США против Китая торговая война посредством повышения таможенных тарифов на китайские товары не может воспрепятствовать проведению реформ и модернизации экономики КНР, пишет в пятницу китайская англоязычная газета China Daily.

В редакционной статье, озаглавленной "Протекционизм - симптом параноидального бреда", издание отмечает, что США не осознают того факта, что торговля с Китаем является поддержкой для миллионов американских рабочих.

В статье сообщается, что, по данным исследований, проведенных Rhodium Group, китайские инвестиции в американскую экономику за первые пять месяцев текущего года снизились на 92% и составили $1,8 млрд, достигнув самого низкого за последние семь лет уровня.

"Быстрое сокращение масштабов инвестиций Китая в США отражает тот ущерб, который несет китайско-американская торговля (. . .) в результате торгового крестового похода, предпринятого Трампом и его торговыми ястребами", - говорится в статье.

Еще одно англоязычное издание - Global Times - пишет, что, возможно, Китаю следует пересмотреть стратегический поход к отношениям с США. "Соединенные Штаты превосходят Китай в области технологий, оборонной мощи, международному влиянию, поэтому они в обозримом будущем могут владеть стратегической инициативой", - пишет газета.

Однако, говорится в статье, Китай проводит в отношении США уравновешенную политику, "сохраняет ясность ума" при определении стратегического курса по отношению к Вашингтону, "избегает полномасштабной геополитической конкуренции и стратегических столкновений с Соединенными Штатами". Поэтому "он сможет противостоять американскому давлению".

"Другими словами, Китаю следует сфокусировать внимание на внутренних проблемах", - говорится в публикации.

В ней отмечается, что Китай должен сконцентрировать внимание на внутреннем развитии, обеспечить, чтобы его экономический рост превзошел рост США в количественном и качественном отношении.

1гк ав

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