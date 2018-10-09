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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 10:42 09.10.2018 - 10:42

Пекин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Спор с США окажет масштабное и продолжительное негативное влияние на китайскую экономику, считает глава Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Нин Цзичжэ.

"Торговый конфликт будет иметь прямые и не прямые последствия для китайской экономики, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил Нин Цзичжэ в интервью агентству "Синьхуа".

Это довольно редкое признание представителем китайских властей факта того, что торговый конфликт с США является болезненным для экономики страны, пишет The Wall Street Journal.

С учетом того, что все больше китайских товаров облагается повышенными пошлинами, новые заказы на них будут сокращаться, что отрицательно скажется на занятости, отметил Нин Цзичжэ, который также занимает пост заместителя председателя Госкомитета КНР по развитию и реформам.

С начала июля текущего года администрация президента США Дональда Трампа ввела повышенные тарифы на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд в год. Пекин обложил дополнительными пошлинами американские товары общей стоимостью $110 млрд в рамках ответных мер.

Д.Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из КНР объемом еще $257 млрд, таким образом, они затронут практически весь китайский экспорт в США.

Последствия торгового спора уже начинают сказываться на китайской экономике. Последние отчеты, основанные на опросах китайских производителей и представителей сферы услуг, указывают на ослабление спроса, а также наличие планов сокращения рабочих мест.

Нин Цзичжэ отмечает, что торговый конфликт может негативно отразиться на уровне цен и объеме международных платежей, хотя эти последствия власти страны, вероятно, смогут контролировать.

До тех пор, пока правительство КНР сможет обеспечивать стабильные поставки товаров и услуг, а также спрос на них, колебания цен вряд ли спровоцируют усиление инфляции, добавил он.

Объем китайского экспорта в США в прошлом году был в 4 раза выше объема поставок американских товаров в КНР, в связи с чем возможности Пекина в плане ответных мер на действия американских властей ограничены.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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