Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 4:00

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай уже в эту пятницу могут подписать первый этап торгового соглашения, сообщает Politico.

"Текст соглашения может быть официально подписан в пятницу посланником Китая в Вашингтоне Цуй Тянькаем", - заявил осведомленный источник издания.

Второй собеседник газеты также сообщил: "Окончательная сделка будет объявлена в пятницу".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем.

"Президент Дональд Трамп одобрил так называемую торговую сделку первой фазы с Китаем, предотвратив введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из азиатской страны общим объемом около $ 160 млрд ", - пишет агентство.

Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.

Трамп заявил в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения.

"Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Предложение Штатов о снижении действующих пошлин на китайские товары было сделано в последние примерно пять дней в рамках продолжающихся торговых переговоров, отмечают источники. По их словам, в ответ США требуют от Китая взять на себя четкие обязательства по закупке крупных объемов американской сельхозпродукции и других товаров, а также обязательства по защите прав американских компаний на интеллектуальную собственность и расширению доступа к рынку финансовых услуг КНР.

Предполагается, что невыполнение Китаем каких-либо из обязательств в рамках первого этапа потенциального соглашения приведет к подъему пошлин до прежних уровней, говорят источники.

Команды переговорщиков от США и КНР провели несколько раундов торговых переговоров с октября, и обе стороны неоднократно подтверждали, что рассчитывают на заключение сделки.

1вз ки

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