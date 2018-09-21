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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 11:49 21.09.2018 - 11:49

Берлин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Режим чрезвычайной ситуации введен в пятницу в округе Эмсланд (федеральная земля Нижняя Саксония, Германия) из-за возгорания торфяника, сообщает агентство ДПА со ссылкой на местные службы.

Из-за возгорания жителям нескольких населенных пунктов, возможно, придется покинуть свои дома. По словам главы местной администрации Райнхарда Винтера, не исключено, что придется эвакуировать население двух коммун - Грос Ставерн и Кляйн Ставерн.

По данным агентства, возгорание началось на полигоне бундесвера в районе населенного пункта Меппен еще в начале сентября, когда с вертолета производились пуски ракет.

По оценке экспертов, на полную ликвидацию всех очагов возгорания может потребоваться еще до двух недель.

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