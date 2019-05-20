Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 14:56

Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Точной даты выборов в Австрии пока нет, но проводить их летом не хотят, потому что многие граждане будут в отпусках, заявил "Интерфаксу" профессор политологии университета австрийского города Инсбрук Герхард Манготт.

"Пока нет конкретной даты, есть только озвученное желание президента провести выборы в начале сентября. В воскресенье. Думаю, что Себастьян Курц (ИФ - канцлер Австрии) с этим согласится. Сейчас обсуждаются даты 8 сентября и 15 сентября", - сказал Манготт.

Дата выборов должна быть назначена в соответствии с законодательством Австрии.

"Выборы могут состояться самое раннее 15 июля, это самая ранняя возможная дата. Но 15 июля - время отпусков, проводить выборы во время отпусков не хочется, хочется подождать до сентября, тогда в Австрии можно будет провести избирательную кампанию, которая дойдет до людей", - сказал Манготт.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Штрахе подал в отставку в минувшую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала канцлер Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.

1тф аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!