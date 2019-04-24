Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 2:06

Владивосток. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Российскую станцию Хасан подготовили к встрече лидера КНДР Ким Чен Ына, которого здесь ждут в среду в первой половине дня.

"На вокзале уже ожидают делегации. Здесь постелили красные дорожки, установили кресла. Также там находятся девушки в русских национальных костюмах, с караваем", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации поселка Хасан.

В районе железнодорожной станции усилены меры безопасности.

"В районе железнодорожной станции Хасан большие усиления нарядами полиции, все очень серьезно. По всему периметру полиция", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" местный житель.

В крупном селе Барабаш Хасанского района вдоль железнодорожных путей особой подготовки и мер безопасности не отмечено.

"Полиция на дорогах, но это всегда так при визитах", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что Ким Чен Ын в среду утром пересечет российскую границу на своем бронепоезде в районе железнодорожной станции Хасан на юге Приморья.

Здесь он сделает небольшую остановку, чтобы посетить "домик Ким Ир Сена" - дом российско-корейской дружбы, который появился там в 1986 году перед поездкой Ким Ир Сена в СССР. Поздний раз этот домик также посещал прежний глава КНДР Ким Чен Ир во время своей поездки в Россию в 2002 году.

Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток.

вп ив ад

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