Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 22:02

*** Он заявляет, что в отличие от Обамы передал Украине мощное оружие, а не "одеяла с подушками"

Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы опубликовать стенограмму недавнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы положить конец критике, но должен подумать, как это лучше сделать.

"Я буду это обсуждать. Я бы хотел сделать это (опубликовать стенограмму - ИФ), но в таких случаях нужно быть аккуратным", - приводят слова Трампа американские СМИ.

Он заверил, что сделал для Украины больше, чем предыдущая администрация США. По словам Трампа, его предшественник Барак Обама направлял Украине только "одеяла с подушками".

"Мы сделали для них больше, чем президент Обама. Мы отправили им очень мощное оружие", - заявил президент США.

Ранее в воскресенье Трамп заявил, что в ходе июльского разговора по телефону с Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

"Беседа была в основном поздравительной (с вступлением президента Украины в должность - ИФ)", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о телефонном разговоре с Зеленским.

"(Говорили - ИФ), в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (на Украине - ИФ). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы нашим люди, такие как (бывший - ИФ) вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию на Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", - сказал Трамп.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

1во гс

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