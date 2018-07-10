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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 21:48 10.07.2018 - 21:48

*** Все бельгийское руководство следит за футбольным матчем с Францией

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Прибывшего в Брюссель вечером во вторник в условиях повышенной безопасности для участия в саммите НАТО президента США Дональда Трампа не встречало руководство Бельгии, сообщил сайт газеты "Суар".

Газета напоминает, что король бельгийцев Филипп следит в Петербурге за матчем Бельгия-Франция. Там же находится и министр иностранных дел Дидье Рейндерс. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель смотрит этот матч в городе Брен-лё-Конт в фанатской зоне, устроенной в местном парке, временно переименованном в Hazard Village, так как там проживает футболист сборной Бельгии Эден Азар (Eden Hazard).

По сведениям "Суар", встречать американского президента направили шефа протокола МИД, посла Франсуазу Гюстэн. На таком же уровне, сообщает издание, будут встречать и остальных из 29 глав государств и правительств стран НАТО. Соответственно, никаких особых почестей и для президента США.

Во время приезда в Брюссель в мае 2017 года по случаю открытия новой штаб-квартиры НАТО Д.Трампа в аэропорту встречал Ш.Мишель со своей гражданской женой. Затем президента США принимали в королевском дворце.

"Ничего подобного по случаю этого второго приезда Дональда Трампа в Бельгию. Чемпионат мира бывает не каждый год", - иронизирует издание.

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