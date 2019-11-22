(расширенная версия, добавлены высказывагния Трампа и подробности о процедуре импичмента)

Вашингтон. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп убежден, что конгрессменам-демократам на прошедших на этой неделе в палате представителей публичных слушаниях по импичменту не удалось доказать его вину в чем бы то ни было.

"Они (демократы - ИФ) в течение последних пяти дней со своими свидетелями выглядели как посмешище", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп предположил, что слушания, вероятно, вызывали недоумение на Украине. "Наверное, они там думают, что мы в нашей стране сошли с ума", - считает президент США.

Подводя итоги слушаний, президент США выразил уверенность, что импичмент ему не объявят, так как у демократов против него "нет вообще ничего".

"Я думаю, что очень сложно объявить импичмент человеку, против которого нет ничего компрометирующего", - считает Трамп.

Публичные слушания по вопросу объявления импичмента Трампу завершились в палате представителей ранее на этой неделе. Теперь конгрессменам предстоит определиться со следующими этапами процедуры.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Президент США, как полагают его оппоненты-демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи. По мнению конгрессменов-демократов, за это вполне можно объявить Трампу импичмент, так как президенту страны нельзя использовать служебные полномочия для борьбы против политического оппонента.

Сам же Трамп отрицает этот факт, заверяя, что в данном случае принцип "услуга за услугу" не действовал.

Теперь в палате представителей необходимо решить, каковы будут следующие этапы в деле об импичменте: демократам предстоит проанализировать собранные факты и, если они посчитают это нужным, выдвинуть обвинения против Трампа. Затем по этим обвинениям должно состояться голосование. Если простое большинство членов палаты представителей выскажется за импичмент, то этот вопрос будет передан в сенат. Демократы располагают уверенным большинством в палате представителей и, по мнению экспертов, почти все они будут готовы голосовать за импичмент. Ни один из республиканцев в палате представителей пока не заявлял о намерении поддержать коллег из Демократической партии.

В сенате рассмотрение таких дел проводится примерно так же, как в судах, причем сенаторы будут выполнять роль присяжных, а члены палаты представителей и их команда - стороны обвинения. В итоге, чтобы отстранить Трампа от должности, против него должны проголосовать минимум две трети сенаторов. Поскольку в настоящее время большинство в сенате удерживают однопартийцы Трампа - республиканцы, то такое развитие событий выглядит маловероятным.

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