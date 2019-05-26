Этот контент был опубликован 26 мая 2019 г. 4:36

(Дополненная версия, добавлен текст после последнего абзаца)

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние ракетные пуски КНДР не вызвали у него беспокойства, и он уверен, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит взятые на себя обязательства по прекращению ракетных испытаний.

"Северная Корея осуществила стрельбы из небольших видов оружия, это вызвало беспокойство у некоторых из моих людей и у других, но не у меня", - написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил: "Я полон уверенности, что председатель Ким сдержит данное мне обещание".

На первой двухсторонней встрече в Сингапуре в июне 2018 года между Трампом и Ким Чен Ыном была достигнута договоренность о прекращении КНДР ракетно-ядерных испытаний.

В мае Северная Корея дважды осуществляла пуски ракет малой дальности в сторону Восточно-Китайского моря. Наблюдатели расценили этот шаг Пхеньяна как демонстрацию недовольства КНДР нынешней ситуацией в вопросе переговоров с США.

Госдепартамент США накануне подтвердил, что США по-прежнему открыты для переговоров с Северной Кореей. Это стало ответом на заявление МИД КНДР в пятницу, в котором подчеркивалось: "Пока США не откажутся от нынешнего метода оценки (обстановки - ИФ) и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда не начнется вновь, а, следовательно, перспективы решения ядерной проблемы будут гораздо более мрачными".

В то же время, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в преддверье визита Трампа в Японию заявил на пресс-конференции в Токио, что осуществленные КНДР пуски ракет "без сомнения" являются нарушением соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

Президент написал также, что оценки, которые дало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) бывшему вице-президенту США Джо Байдену, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года, вызвали у него улыбку.

"Улыбнулся, когда прочел, что они назвали Джо Байдена человеком с низким IQ и даже хуже. Может, они послали сигнал мне?" - отметил Трамп.

Ранее ЦТАК резко отреагировало на замечания в отношении КНДР и ее руководства, сделанные Байденом во время его предвыборной речи.

"То, что он сказал, - это просто софизм слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, не говоря уже о политических", - отмечалось в комментарии агентства.

В нем говорилось: "Неслучайно по поводу его кандидатуры безостановочно раздаются комментарии, что на него не стоит возлагать надежды, подкрепленные насмешками над тем, что он глупец с низким IQ".

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!