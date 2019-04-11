Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 19:19

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает оптимальным нынешний уровень санкций в отношении Северной Кореи.

"Я думаю, что уровень нынешних санкций (в отношении КНДР - ИФ) является справедливым", - сказал он журналистам перед началом переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Однако американский лидер указал, что в любое время Вашингтон может ужесточить эти санкции, если обстоятельства этого потребуют.

"Мы всегда можем усилить их, но в настоящее время я не хочу этого делать", - отметил Д.Трамп.

По словам президента США, у него была "возможность значительно ужесточить их", но он не захотел этого делать из-за своих "личных отношений" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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