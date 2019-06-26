Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 15:58

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп завил, что позже в среду планирует посмотреть дебаты между участниками президентской гонки от демократов, несмотря на то, что эти политики ему не слишком интересны.

"Это скучно, но я хочу посмотреть", - сказал он в интервью Fox Business. Трамп пояснил, что последит за дебатами, несмотря на то, что в это время будет находиться в самолете, так как "это - часть моей жизни".

Самих претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии Трамп охарактеризовал как "неинтересную группу людей".

Первые дебаты между демократами состоятся позже в среду.

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