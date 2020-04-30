Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 0:02

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает хорошей идею отказаться от долговых обязательств перед КНР для возмещения ущерба от коронавируса.

"Мы могли бы просто ввести ещё пошлины. (...) Есть и множество других вариантов", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Говоря о варианте с долговыми обязательствами, Трамп назвал его "очень жесткой игрой", дав понять, что не хотел бы прибегать к подобным методам.

Коронавирус COVID-19 начал распространение в мире именно из Китая. Трамп не исключает, что КНР либо не смогла остановить распространение инфекции, либо намеренно не стала делать этого. В последние недели в США активно обсуждают, есть ли смысл требовать от Китая возмещения ущерба, понесённого американской экономикой из-за вируса.

1во бм

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