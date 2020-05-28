Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 23:09

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на недовольство деятельностью Twitter, не будет удалять свой аккаунт, так как он необходим для общения с американским народом.

"Если бы у нас действительно были объективные СМИ, я бы сделал это быстро (удалил бы страницу в твиттере - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что считает Twitter не свободной платформой для выражения мнения, а скорее неким редактором, "который продвигает свою точку зрения". Аналогичные претензии у него - к Google, Facebook и к другим соцсетям.

По мнению президента, в настоящее время у соцсетей больше влияния на людей, чем у СМИ.

Трамп вновь пригрозил, что может решить вообще закрыть Twitter, однако признал, что сначала должен проконсультироваться с юристами.

Трамп - очень активный пользователь Twitter, Facebook, Instagram. Он считает, что через эти соцсети может доносить свою точку зрения до избирателей, минуя СМИ, многие из которых, по его мнению, необъективны и помогают демократам вести против него борьбу.

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