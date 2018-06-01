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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 20:59 01.06.2018 - 20:59

*** Но он готов изменить мнение, если последствия поездки окажутся "позитивными"

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что негативно оценивает встречу главы МИД России Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 31 июня в Пхеньяне.

"Мне не понравилась вчерашняя встреча с участием России (С.Лаврова - ИФ). Однако у этого визита могут быть позитивные последствия. Если они будут позитивные, то мне нравится эта встреча, если же негативные - то нет", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

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