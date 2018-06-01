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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 21:13 01.06.2018 - 21:13

*** Но он готов изменить мнение, если последствия поездки окажутся "позитивными"

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что негативно оценивает встречу главы МИД России Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 31 мая в Пхеньяне.

"Мне не понравилась вчерашняя встреча с участием России (С.Лаврова - ИФ). Однако у этого визита могут быть позитивные последствия. Если они будут позитивные, то мне нравится эта встреча, если же негативные - то нет", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР состоялся 31 мая. В ходе визита глава российского МИД встретился с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и северокорейским министром иностранных дел Ли Ён Хо.

По данным официального северокорейского агентства ЦТАК, Ким Чен Ын провел "дружественную и полезную беседу" с российским министром иностранных дел.

В ходе встречи обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в регионе. Лидер КНДР, в частности, заявил, что воля его страны "к денуклеаризации Корейского полуострова остается неизменной, последовательной и твердой" и отметил, что "желает найти путь решения, соответствующий интересам всех сторон".

В свою очередь замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин заявил, что российская сторона публично выразила поддержку усилиям Пхеньяна и Вашингтона по нормализации двусторонних отношений и надежду на успешное проведение саммита КНДР-США.

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