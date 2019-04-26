Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 16:02

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает заявления президента России Владимира Путина после его встречи с лидером КНДР во Владивостоке.

"Я высоко оцениваю заявления президента Путина, которые он сделал вчера", - заявил Д.Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов перед Белым домом.

Он добавил, что высоко оценивает усилия России и Китая в процессе достижения денуклеаризации Корейского полуострова. "Я высоко оцениваю, что Китай и Россия нам помогают", - сказал Д.Трамп.

Президент США также отметил, что у него с лидером КНДР "хорошие отношения".

"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", - сказал Д.Трамп.

В.Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке в четверг. Переговоры "тет-а-тет" между лидерами продолжались почти два часа, за ними последовала встреча в расширенном составе.

Президент РФ заявил, что доволен итогами переговоров. Обсуждались вопросы денуклеаризации, санкции СБ ООН, отношения Пхеньяна и Вашингтона.

"Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня", - сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров.

По его словам, к цели достижения денуклеаризации Корейского полуострова необходимо двигаться постепенно, КНДР нужны гарантии безопасности. В.Путин заявил, что интересы России и Соединенных Штатов по северокорейской проблематике во многом совпадают.

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