Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 10:38

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - В Белом доме предлагают президенту США Дональду Трампу создать альтернативу ВОЗ, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Альтернативную организацию предлагают создать на базе ЮНЭЙДС - объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД. Эту организацию создали в середине 1990-х на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему со СПИДом.

Такие идеи выдвигают некоторые сотрудники Белого дома, в том числе входящие а Совет национальной безопасности США. Многие из них выступают за жесткую политику в отношении Китая, отмечает издание.

Неясно, что именно привлекает сторонников этой идеи в ЮНЭЙДС, отмечает Politico.

Кроме того, администрация США уже составляет письмо на случай, если Трамп объявить о приостановке финансирования ВОЗ, что президент на прошлой неделе угрожал сделать. В письме говорится о приостановке финансирования ВОЗ и связанной с ней Панамериканской организации здравоохранения. Госдепу и агентству по международному развитию администрация предлагает направить эти деньги в альтернативные организации.

Президент Трамп ранее пообещал, что на этой неделе сделает заявление о дальнейшем финансировании ВОЗ. Перед этим Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать. При этом президент США отмечается, что его страна переводит в ВОЗ на порядок больше средств, чем другие государства.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!