Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 14:52

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Кроме того, перечисляя тех, кому он благодарен, Трамп назвал и курдские военизированные формирования на севере Сирии.

"С Россией все было отлично, равно как и с Ираком", - сказал он, выступая в Белом доме. Трамп добавил, что с Турцией "не было проблем", а курды передавали разведданные, но не участвовали непосредственно в операции.

Ранее Трамп сообщил, что аль-Багдади погиб в ходе американской спецоперации в Сирии.

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