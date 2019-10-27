Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Кроме того, перечисляя тех, кому он благодарен, Трамп назвал и курдские военизированные формирования на севере Сирии.
"С Россией все было отлично, равно как и с Ираком", - сказал он, выступая в Белом доме. Трамп добавил, что с Турцией "не было проблем", а курды передавали разведданные, но не участвовали непосредственно в операции.
Ранее Трамп сообщил, что аль-Багдади погиб в ходе американской спецоперации в Сирии.
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