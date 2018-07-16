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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:49 16.07.2018 - 17:49

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Россия готова совместно с США работать над вопросом денуклеаризации КНДР, заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас также есть критический вопрос распространения ядерного оружия. В прошлом месяце с Ким Чен Ыном я обсудил вопрос денуклеаризации Северной Кореи, и сегодня, я уверен, что президент Путин и Россия хотят также отметить эту проблемы и готовы работать с нами над этим вопросом. Я благодарю их за это", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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