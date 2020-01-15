Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 18:54

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Пошлины США в отношении Китая пока сохранятся, но президент США Дональд Трамп готов отказаться от них, если стороны смогут прийти к соглашению по второй фазе торговой сделки, заявил в среду американский президент.

"Мы сохраняем пошлины...я соглашусь снять пошлины, если мы сможем завершить вторую фазу", - заявил Трамп, выступая в Белом доме в преддверии подписания соглашения о первой фазе сделки с Китаем.

По словам Трампа, он оставляет в силе пошлины, так как "в противном случае у нас не останется козырей, чтобы вести переговоры" с Китаем.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары.

Как сообщалось, переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения в декабре. В среду Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтоне должны подписать соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

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