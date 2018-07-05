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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 21:54 05.07.2018 - 21:54

Мадрид. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в четверг журналистам о намерении пригласить президента США Дональда Трампа на инаугурацию.

"Я намерен направить приглашение президенту США, мы - соседние страны, и для нас очень важно сотрудничество ради развития. Д.Трамп будет приглашен, но это зависит от его расписания", - сказал А.Лопес Обрадор на пресс-конференции.

Ранее избранный президент Мексики заявлял, что рассчитывает на заключение всеобъемлющего соглашения с США, а также на реализацию совместных мексиканско-американских проектов.

"Я принял звонок от Дональда Трампа, мы разговаривали в течение получаса. Я предложил ему выработать всеобъемлющее соглашение, а также реализовать проекты развития, которые способствовали бы созданию рабочих мест в Мексике, и через это, сократили бы миграцию и улучшили бы ситуацию в сфере безопасности", - написал А.Лопес Обрадор в своем "Твиттере" после того, как стало известно о его победе на президентских выборах 2 июля.

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