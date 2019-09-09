Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 5:57

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп будет "очень разочарован", если северокорейский лидер Ким Чен Ын не вернется к диалогу.

"Я думаю, что президент Трамп будет очень разочарован, если председатель Ким (Ким Чен Ын - ИФ) не вернется за стол переговоров или проведет ракетные испытания, которые несовместимы с соглашениями, которые они приняли, когда встречались три раза", - сказал Помпео в интервью телекомпании ABC.

Он также выразил надежду, что переговоры на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном будут возобновлены "в ближайшие дни или, возможно, недели".

Говоря о проводимых КНДР испытаниях ракет малой дальности, госсекретарь США отметил, что Ким Чен Ын пока не нарушил данное Трампу "обязательство".

"Мы разочарованы тем, что он (лидер КНДР - ИФ) продолжает проводить эти испытания ракет малой дальности. Мы хотим, чтобы он прекратил это", - подчеркнул Помпео.

Он также напомнил, что цель США - "полная, окончательная и подтвержденная денуклеаризация" КНДР.

"Это цель. Это то, над чем мы продолжаем работать", - заявил госсекретарь США.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Позже на встрече 30 июня на межкорейской границе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель. Но до сих пор переговоры так и не возобновились.

1вз ад

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