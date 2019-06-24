Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.
Об этом решении Трамп сообщил в понедельник журналистам в Белом доме.
Президент отметил, что подпишет соответствующий указ.
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