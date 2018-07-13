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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 16:10 13.07.2018 - 16:10

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что верит в возможность сохранения торговых отношений с Великобританией после выхода страны из Европейского Союза.

"Я читал сообщения, в которых говорилось, что это (торговля с Великобританией - ИФ) будет невозможно, но после разговора с сотрудниками премьер-министра, представителями и экспертами в торговле, я верю, что это будет возможно", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос о заключении торговых соглашений с Британией после Brexit.

Такое заявление президент США сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Он отметил, что просит Т.Мэй о том, чтобы между США и Великобританией не было ограничений в торговой сфере.

"Единственное о чем я прошу Терезу, это гарантировать то, что мы сможем торговать, чтобы у нас не было никаких ограничений. Мы хотим торговать с Великобританией, а Великобритания хочет торговать с нами", - сказал американский президент.

Д.Трамп обратил внимание на то, что США являются крупнейшим торговым партнером Великобритании.

Президент США также отверг сообщения о том, что он выступал с критикой в адрес премьер-министра Великобритании.

"Я не критиковал премьер-министра, я очень уважаю премьер-министра", - заявил Д.Трамп.

Премьер-министр Великобритании на пресс-конференции заявила, что Великобритания намерена заключить с Соединенными Штатами амбициозную сделку в сфере торговли после Brexit.

"Мы договорились сегодня, что после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, мы (с США - ИФ) заключим амбициозное соглашение о свободной торговле", - сказала британский премьер.

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