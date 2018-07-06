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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 3:52 06.07.2018 - 03:52

Вашингтон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель КНДР Ким Чен Ын искренне хочет лучшего будущего для своего народа.

"Я действительно верю, что он видит другое будущее для северных корейцев. Надеюсь, что это правда", - заявил он журналистам на борту президентского самолета по пути в штат Монтана.

В своем выступлении на митинге в Монтане он обвинил своего предшественника на посту американского президента Барка Обаму в том, что тот своей политикой поставил отношения с Северной Кореей на грань войны, которая могла привести к потерям в 50 млн человек.

Одновременно Д.Трамп сказал, что работает над созданием в США самого мощного в мире ядерного оружия, чтобы "никто не смел шутить с Америкой".

1гк гс

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