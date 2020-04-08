Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 0:58

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные о прогрессе в урегулировании спора РФ и Саудовской Аравии по объемам добычи нефти.

"За последнюю неделю был достигнут прогресс", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Я думаю, что он смогут найти решение", - добавил Трамп.

Президент США добавил, что с интересом ждёт результатов заседания ОПЕК+ в четверг, несмотря на то, что не испытывает симпатии к этой организации.

Трамп вновь повторил, что не видит необходимости требовать от американских компаний снижения добычи нефти. "Мы уже сделали это (снизили добычу - ИФ), потому что ориентируемся на ситуацию на рынке", - сказал президент США.

Он не стал говорить, какие меры примет, если РФ и Саудовская Аравия все же не договорятся по нефти. "Посмотрим. У нас есть много хороших вариантов. Они прекрасны и возможно они мне понравятся даже больше, чем вариант со сделкой (РФ и Саудовской Аравии по нефти - ИФ). Однако я надеюсь, что они смогут прийти к соглашению", - заявил Трамп.

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